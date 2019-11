Costa Sant'Abramo: derubata mentre accompagna la figlia a scuola

CASTELVERDE (14 novembre 2019) - Scende dall’auto per portare la bimba alla scuola materna e gli rompono il finestrino per rubarle la borsetta. E’ accaduto in via della Repubblica a Costa Sant’Abramo. Una giovane donna, come tutte le mattina, ha parcheggiato la sua macchina nei pressi della scuola dell’infanzia e, una volta fatta scendere la figlia, sono entrate nell’edificio. Si è assentata per pochissimo tempo, ma tanto è bastato ai malviventi. E’ stata sporta denuncia presso i carabinieri.

