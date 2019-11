Scontro con un camion, auto in testacoda in tangenziale

CREMONA (13 novembre 2019) - Scontro tra auto e camion questa mattina in tangenziale alla rotonda tra via Seminario e via Castelleone. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, l'autoarticolato e l'Alfa Mito stavano viaggiando affiancati quando sono entrati in contatto in corrispondenza dell'uscita in direzione Mantova. L'auto si è girata su se stessa e si è arrestata in contromano. Nessuno, per fortuna, è rimasto ferito. Danni ai veicoli e qualche disagio al traffico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI E FOTO