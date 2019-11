Inps, dimissioni al veleno: Somenzi se ne va

CREMONA (13 novembre 2019) - «Scrivo come ex presidente del Comitato provinciale Inps di Cremona. Ho inviato le mie dimissioni alla direzione provinciale in data 30 ottobre e alla direzione Regionale il 4 novembre, cercando di spiegarne i motivi». Inizia con queste parole la missiva con la quale Lino Somenzi ha illustrato la decisione di lasciare l’incarico «come forma di protesta per le decisioni prese in Regione e a Roma dai vertici Inps». Il cuore della questione è questo: il centro ha deciso di non destinare a Cremona un numero adeguato di sostituzioni dei 15 pensionandi, nessun rimpiazzo fino al 2023. Secondo Somenzi - che lascia a metà del mandato, gli restavano ancora due anni - ciò comporterà non pochi disagi per gli utenti.

