Viabilità: «Cavalcavia e rotatorie». Cremona-Villanova senza sbarre

VILLANOVA SULL'ARDA (12 novembre 2019) - L’eliminazione di tre passaggi a livello lungo la linea Cremona-Fidenza e la possibilità di aggirarne un quarto attraverso la realizzazione di una strada alternativa, sono state al centro della presentazione pubblica di ieri sera. In una gremita sala consiliare, a testimonianza delle aspettative della cittadinanza, è stata anche firmata la convenzione fra Provincia di Piacenza, Comune di Villanova ed Rfi: permetterà di utilizzare i 6,7 milioni di euro messi a disposizione (3 dalla Regione Emilia Romagna e 3,7 da Rfi) per avviare entro il 2021 gli importanti cantieri. Ad introdurre è stato il sindaco Romano Freddi, che ha ricordato il lungo lavoro di anni per arrivare all’importante decisione. Il tecnico provinciale Davide Marenghi e Marco Marchese di Rfi hanno illustrato concretamente il progetto.

