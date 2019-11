La città metropolitana di Reggio Calabria protagonista a il BonTà

CREMONA (12 novembre 2019) - Quest’anno il BonTà ha stretto una partnership di grande importanza con la città metropolitana di Reggio Calabria, protagonista dell’allestimento nel padiglione 2 di CremonaFiere non solo con uno stand che presenta le eccellenze locali, ma anche con un palinsesto di incontri pensati per promuovere i prodotti enogastronomici dei suoi territori. In particolare il docente dell’università Mediterranea Francesco Foti ha passato in rassegna i più importanti prodotti identitari: il bergamotto – coltivato nei 1.500 ettari compresi fra Villa San Giovanni a Gioiosa Ionica –, il caciocavallo di Ciminà e i vini della Costa Viola, lo spicchio di Calabria che precipita nel mare dove prosperano vitigni come il Nerello, la Malvasia nera e bianca e il Gaglioppo. La città metropolitana di Reggio Calabria comprende 97 Comuni.

