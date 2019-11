Ponti sull’Oglio, Gansi: 'Troppi detriti, ora basta'

ISOLA DOVARESE (12 novembre 2012) - Tronchi, rami e rifiuti di ogni genere incastrati sotto i due ponti che sovrastano l’Oglio, il Vecchio e il Nuovo. Il sindaco Gianpaolo Gansi è esasperato e furioso per questo ennesimo scempio ambientale dovuto alle recenti piene che hanno portato in dono un ammasso di decine di tonnellate di immondizia. C'è di tutto: tronchi di alberi, cascame, bottiglie di plastica e di vetro, palloni, copertoni di auto, assi da cantiere, parti di elettrodomestici. L’inventario include persino bidoni e tubi in plastica.

«È una vera vergogna. Il segno di un’Italia che mostra inciviltà pura. Territori mal gestiti, caos e assenza totale da parte delle istituzioni che dovrebbero essere al fianco delle amministrazioni. Come amministrazione comunale intendiamo convocare una tavola rotonda alla quale coinvolgere prefettura, Regione, Provincia, Protezione civile, comuni limitrofi, Aipo, parco Oglio Sud, associazioni ambientaliste e tutti i soggetti coinvolti. Non vogliamo che questo rappresenti l’ennesimo tavolo di chiacchiere, ma chiederemo che si facciano avanti coloro che sono preposti a mantenere il fiume pulito e che si occupano della gestione del territorio chiedendo che si prevedano pene severissime per coloro che non osservano le regole».

