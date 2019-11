Evadono dai domiciliari: arrestati dalla Squadra Volante

CREMONA (11 novembre 2019) - Nella giornata di ieri le pattuglie della Squadra Volante hanno effettuato numerosi controlli a persone e veicoli in città. L’operazione si inserisce nell’ambito dei quotidiani controlli di prevenzione voluti dal Questore di Cremona, finalizzati a prevenire i reati di criminalità diffusa. Nel corso dell’attività gli agenti hanno arrestato per evasione un 34enne italiano e un 35enne di origini tunisine, che avrebbero dovuto essere agli arresti domiciliari.

I due sono stati trovati nei pressi dell’Ospedale Maggiore di Cremona. In particolare il 34enne italiano si era allontanato dalla propria abitazione, unitamente ad un amico, a bordo di un’autovettura. Intercettato da una pattuglia della Polizia, ha tentato di eludere il controllo percorrendo una via cittadina a forte velocità, ma è stato bloccato nel parcheggio del Maggiore.

Il 35enne tunisino, durante una verifica, non è stato rintracciato presso la sua abitazione. E' stato poi trovato nei pressi dell’ospedale. Entrambi sono stati tratti in arresto in attesa di essere processati con rito direttissimo.

