Luminarie anche in via Dante

CREMONA (12 novembre 2019) - Più forte dei lavori e dei disagi che li accompagnano, la volontà e la determinazione di una trentina di commercianti di via Dante farà illuminare a festa quella strada per tutto il periodo natalizio. È una novità assoluta quella descritta da Rita La Fata, titolare del negozio Velo Moto di via Porta del Tempio, tra via Dante e viale Trento e Trieste, che ha seguito con entusiasmo questa partita fin dall’inizio. «Una volta appreso che Botteghe del Centro si era attivata per garantire l’illuminazione in città, per non lasciare sguarnita la città in un periodo così importante, abbiamo contatto i responsabili, che hanno subito preso in considerazione la nostra idea. A seguire, abbiamo sentito i commercianti di via Dante, che hanno aderito in misura tale da poter passare dalle parole ai fatti. In tutto sono 28 le adesioni. Ci sono stati tanti sì ma anche vari no, frutto della rabbia e del nervosismo alimentati dai lavori e dall’assetto della strada in questa fase. Io , chiaramente, non ce l’ho con loro. Ma non illuminare, per un altro natale, questa via così importante, non sarebbe stato il massimo».

