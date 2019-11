Addio alla signora Carla, storica custode dello Zini

CREMONA (11 novembre 2019) - Carla Bonazzoli, storica custode dello stadio Zini, è morta questa mattina. Era ricoverata presso la clinica La Pace da qualche tempo e avrebbe compiuto 96 anni il prossimo 23 novembre (era del 1923). Conosciuta da tutti come ‘la signora Carla’, ha trascorso una vita in via Persico nella casa collocata sotto la tribuna centrale dell’impianto sportivo: suo padre è stato magazziniere della Cremonese, lei si occupava delle divise da gioco, le lavava e le rammendava se necessario. Ha visto passare presidenti, dirigenti, tecnici e giocatori della Cremonese per una vita intera. Da qualche tempo era ricoverata in casa di riposo, prima a Cremona Solidale, negli ultimi tempi presso La Pace. Con Carla Bonazzoli se ne va un pezzo di storia della Cremona del calcio, una figura sempre presente ma mai invadente. Quasi un’icona della stessa Cremonese.

