La disfida dei pizzaioli: dalle ore 14,30 diretta streaming

CREMONA (11 novembre 2019) - In scena oggi a partire dalle 14.30 nell’Area Pizza che Bontà il disfida dei pizzaioli. Un evento speciale che vedrà sfidarsi i primi dieci pizzaioli che hanno partecipato all’edizione 2019 del gioco organizzato da La Provincia Il Re della Pizza 2019.

La giuria tecnica

Le creazioni dei pizzaioli saranno valutate da una competente giuria tecnica presieduta da Paola Collenghi (food blogger di Piadena, titolare del blog Zenzero e Limone) e composta da Paco Magri (del ristorante pizzeria Dordoni di Cremona) e Giovanni Forte (ristorante Pizzeria Bucalì di Montodine). Nel blog di Paola Collenghi — https://blog.giallozafferano.it/paola67 — ci sono migliaia di ricette semplici, veloci, sfiziose e dunque perfette anche quando si ha poco tempo per mettersi ai fornelli. Tutti i passaggi delle preparazioni sono fotografati e possono essere facilmente eseguiti anche da chi si cimenta per la prima volta in cucina. Paola Collenghi si può seguire anche sulla pagina Facebook Zenzero e Limone e sulla pagina Instangram zenzeroelimone.



I premi

All’interno del contest si svolgerà anche la cerimonia di premiazione del gioco Il Re della Pizza 2019. I primi dieci classificati in base ai voti della giuria popolare (ovvero la graduatoria stilata con i voti ricevuti attraverso i coupon) riceveranno una targa, un abbonamento digitale della durata di 3 mesi al quotidiano La Provincia di Cremona e Crema e uno zainetto griffato La Provincia. I primi tre del contest selezionati dalla giuria tecnica riceveranno una targa.

Il ricordo

Sarà consegnata alla famiglia Mandara una targa in ricordo di Nicola Mandara, titolare della storica pizzeria Duomo di Cremona recentemente scomparso.

Evento globale

Il Contest Il Re della Pizza sarà presentato da Patrizia Lombardi e Santo Canale. L’evento sarà trasmesso in streaming sulla pagina Facebook de La Provincia e sul sito www.laprovinciacr.it. La diretta sarà curata da Zero Delay di Paolo Digiuni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO