Oltre 4.300 persone al Belvedere di Palazzo Lombardia

MILANO (10 novembre 2019) - Grande successo per l'apertura straordinaria di oggi del Belvedere di Palazzo Lombardia, decisa per celebrare la 'Festa del Torrone', in programma a Cremona dal 16 al 24 novembre. Sono state circa 4.300 le persone che durante la giornata sono salite al 39° piano della sede della Giunta, per ammirare il panorama e degustare il famoso torrone artigianale cremonese. All'evento sono state proiettate immagini che raccontano la manifestazione, quest'anno all'insegna del tema 'Genio e creativita''. Un omaggio a Leonardo da Vinci, nel cinquecentenario della sua morte.

PANORAMA MOZZAFIATO, ALL'ALTEZZA DELLA NOSTRA LOMBARDIA - "Mi ha fatto molto piacere constatare il successo dell'iniziativa di apertura straordinaria del Belvedere. Milanesi, lombardi e tanti turisti hanno potuto ammirare le nostre montagne gia' innevate e le bellezze della citta' e della nostra regione", ha detto il governatore Fontana. "La Festa del Torrone contribuisce a promuovere il territorio e a fare in modo che questo prodotto sia sempre piu' conosciuto, anche all'estero e mi auguro che la visita al Belvedere abbia invogliato molti cittadini a programmare una 'gustosa' gita fuoriporta per la prossima settimana".

