Libera, celebrata la Festa Provinciale del Ringraziamento

CREMONA (10 novembre 2019) - La messa celebrata in Cattedrale da monsignor Alberto Franzini ha aperto questa mattina l’edizione 2019 della Festa Provinciale del Ringraziamento, organizzata dalla Libera Associazione Agricoltori Cremonesi. Dopo la celebrazione in Duomo, monsignor Franzini ha impartito la tradizionale benedizione ai mezzi agricoli schierati davanti al municipio. A seguire il pranzo conviviale, con i soci e le autorità, presso il ristorante del Golf in via Castelleone.

Per l’organizzazione guidata dal presidente Riccardo Crotti, un’occasione importante anche per tracciare il bilancio dell’annata agricola appena conclusa e delineare sfide ed obiettivi principali di quella che si apre.

