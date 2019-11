Porzione di argine cede lungo il Serio Morto, alzaia chiusa

SAN BASSANO (11 novembre 2019) - Una porzione di argine si stacca dalla strada e un tratto di alzaia che fiancheggia il Serio Morto è chiuso e picchettato in attesa dei lavori di sistemazione. Il pericolo, però, permane, soprattutto in caso di nebbia o di scarsa visibilità, tant’è che il sindaco Giuseppe Papa, dopo aver consolidato personalmente la segnaletica e chiesto ai volontari Anai di rafforzare per quanto possibile la sicurezza, ha informato i sambassanesi con un messaggio inviato sul gruppo Whatsapp utilizzato per le emergenze. Il punto in cui si è verificato il cedimento è situato in una zona piuttosto impervia, lungo il colatore, quasi all’altezza di Regona: località raggiungibile in due modi, o attraverso una strada privata oppure parcheggiando in cascina Castellina Bossi e proseguendo a piedi. Auto di lì non ne passano, ma mezzi agricoli sì, e soprattutto ciclisti, lungo la pista che collega Pizzighettone e San Bassano.

