Fuori strada notturno in via Bosco, ferito un 54enne

CREMONA (10 novembre 2019) - E' stato ricoverato in ospedale con ferite di media gravità (codice giallo) il 54enne che poco prima dell'una e trenta di questa notte ha perso il controllo della propra auto in via Bosco ed è andato a sbattere contro il guardrail, con la macchina che è rimasta pericolosamente in bilico sulla sponda dell'argine. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, una pattuglia della Polizia stradale, un'ambulanza della Croce verde e l'automedica.

