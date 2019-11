Scontro tra auto e moto, ferito un 58enne di Zanengo

ANNICCO (9 novembre 2019) - Scontro tra un’auto e una moto, oggi pomeriggio, nel centro abitato di Annicco. In ospedale è finito un 58enne residente a Zanengo, caduto in seguito all’impatto tra la sua due ruote da strada e una Lancia Y con a bordo due donne, una 27enne e una 49enne, entrambe rimaste incolumi. Per il motociclista, trasportato al pronto soccorso del Maggiore di Crema dai volontari della Croce Rossa, si teme invece una possibile frattura ad un braccio. Cause e responsabilità dello scontro sono al vaglio dei carabinieri di Soresina.

