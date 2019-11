A Monticelli risorge l’area ex Edilsuolo

MONTICELLI (10 novembre 2019) - Un’importante area vicina al centro storico sarà recuperata grazie alla sinergia pubblico-privato: dopo più di dieci anni di lamentele (per topi, erbacce, incuria in generale) l’ex Edilsuolo sarà bonificata e tornerà ad ospitare un’azienda. Nei mesi scorsi infatti gli edifici e lo spazio adiacente sono stati acquistati dall’Immobiliare Raffaella, che ha deciso di ampliarsi e spostare proprio lì la sua sede. Prima però sarà ultimata la bonifica degli stabili dall’amianto: il cantiere di riqualificazione, in via Circonvallazione a due passi dall’ex statale Padana Inferiore, è già stato aperto.

