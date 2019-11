GERRE DE' CAPRIOLI (9 novembre 2019) - Il Parco del Po e del Morbasco compie 20 anni. Proprio oggi si è aperto un mese di eventi e appuntamenti organizzati per festeggiare questo importante traguardo. Il sindaco Michel Marchi affiancato da autorità e cittadini poco dopo le 15 è salpato a bordo della motonave Mattei, diretto in località Bella Venezia a Stagno Lombardo. Un viaggio suggestivo, per ripercorrere tutti assieme il cammino e gli obiettivi raggiunti in questi anni. Ma anche per condividere le azioni future volte alla tutela e alla valorizzazione di un parco di interesse Sovracomunale che ad oggi conta sette comuni (Gerre de’ Caprioli, Stagno Lombardo, Castelverde, Cremona, Spinadesco, Sesto e Bonemerse).

