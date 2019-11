Tamponamento in via Zaist, code e traffico in tilt

CREMONA (8 novembre 2019) - Lunghe code e traffico in tilt, in prossimità dell'ora di punta in via Zaist, a causa di un incidente. Sono le 17.15 quando una Alfa Romeo, all'altezza di via Tezze, si ferma incolonnandosi alle spalle delle auto ferme alla rotatoria di via Persico. L'Alfa viene tamponata violentemente da una Seat. Il giovane al volante della Leon e i coniugi a bordo della Giulietta non riportano ferite. Le vetture, però, riportano danni ingenti e in attesa delle loro rimozione dalla sede stradale ad opera del carro attrezzi, la corsia di destra resta non percorribile con conseguenti disagi al traffico. Rilievi e viabilità garantiti dall polizia locale.

