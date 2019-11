Corpi di reato rubati, condannato il funzionario per omessa vigilanza

CREMONA (8 novembre 2019) - Il funzionario del Tribunale, Claudio Pagliari, responsabile del "delicatissimo" Ufficio corpi di reato, è stato condannato a 4 mesi di reclusione (pena sospesa) per omessa vigilanza sugli ex collaboratori infedeli, Francesco Manfredi e Attilio Valcarenghi, che tre anni fa, nel caveau del palazzo di giustizia, rubarono armi e droga destinate alla distruzione. Nel caveau, il funzionario Pagliari non è mai sceso. "Lui era il responsabile del'Ufficio, era tenuto a sorvegliare", aveva detto il pm Lisa Saccaro, che aveva chiesto il massimo della pena: 6 mesi di reclusione. "Un processo fantozziano", secondo i difensori Simona Bracchi ed Erminio Mola, che ricorreranno in appello. Lo scorso marzo, accusati di peculato, Manfredi e Valcarenghi avevano patteggiato rispettivamente 4 anni e 10 mesi e 4 anni e 6 mesi di reclusione.

