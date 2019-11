AAA Elfo cercasi per le feste di Natale

GADESCO (8 novembre 2019) - Per sbrigare il suo duro lavoro, Babbo Natale non può fare a meno dei suoi fidi aiutanti, i laboriosi e simpatici elfi della Lapponia. Sì, proprio le creature con le orecchie a punta e la divisa boscaiola rossoverde. Nel suo tour ai quattro angoli del globo, durante il quale raccoglierà le letterine dei bambini, Santa Claus farà tappa per ben sei giorni al centro commerciale CremonaDue. Purtroppo, però, non potrà portare con sé i suoi amichevoli collaboratori, impegnatissimi a Rovaniemi a incartare regali e a infiocchettare pacchi e pacchetti. Allora, ecco che lo shopping center di Gadesco ha pensato bene di procurargli per l’occasione un elfo speciale. Non lappone ma nostrano: saltellante, spiritoso e, soprattutto, con un sorriso grande da mostrare ai bambini. La campagna di reclutamento è già partita: chiunque si sente un po’ elfo nell’animo ha tempo fino al 21 novembre per inviare la propria candidatura ad assistente di Babbo Natale.

L’impegno richiesto è di sei giorni lavorativi – precisamente il 7, 8, 14, 15, 21 e 22 dicembre – per un compenso di 1.200 euro netti. Niente male per un elfo! Chissà se Babbo Natale paga altrettanto i suoi aiutanti tra i ghiacci finlandesi? Dal centro commerciale spiegano che il profilo ricercato, uomo oppure donna, «dovrà possedere lo spirito e le attitudini caratteriali idonei per diventare nel mese di dicembre l’elfo natalizio di CremonaDue. Sono inoltre necessarie ottime doti comunicative ed empatiche, oltre a comprovate esperienze in attività di animazione». Insomma: bisogna avere il physique du rôle da folletto dei boschi e sentirsi un po’ come il Buddy interpretato da Will Ferrell nella stramba favola cinematografica Elf.

Il profilo verrà selezionato durante un casting pubblico aperto a tutti nella giornata di domenica 24 novembre presso il CremonaDue, nel quale è inoltre in programma un momento di animazione per i clienti. Per iscriversi al casting è necessario inviare una e-mail a elfocremonadue@gmail.com o chiamare il numero 3473046747. Per maggiori informazioni è possibile consultare l’annuncio sul sito internet del centro commerciale CremonaDue. Senza dubbio un’opportunità lavorativa estremamente interessante, non solo per la generosa retribuzione ma anche per la magia del contesto in cui l’elfo offrirà il proprio appoggio al vecchio Santa Claus.

