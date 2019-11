Castelvetro, doppio incidente: tre feriti seri tra cui un carabiniere

CASTELVETRO PIACENTINO (8 novembre 2019) - Doppio incidente ieri alle 23 e il bilancio è di tre feriti seri fra cui un carabiniere della stazione di Villanova, centrato da un’auto mentre stava facendo i rilievi di legge. Il primo schianto è stato un fuori strada sulla Padana Inferiore all’altezza della semicurva del cimitero: un’auto con a bordo una 25enne e le sue bambine è finita nel canale. Sul posto 118, 115 e i carabinieri. Mentre i carabinieri di Monticelli e Villanova erano sul ciglio della strada insieme a una coppia di Cremona che si era fermata per i soccorsi, è arrivata la Opel condotta da un 85enne castelvetrese: ha centrato in pieno un militare di 28 anni ferendolo a una gamba e una donna di Cremona. Entrambi poetati d’urgenza in ospedale insieme alla ferita del primo incidente. Sul posto per i successivi rilievi anche la Polstrada.

