Scontro tra due auto, tre feriti sulla Postumia

MALAGNINO (8 novembre 2019) - Incidente lungo la via Postumia a Malagnino tra due auto. Cause in corso di accertamento. Tre persone ferite, due uomini di 48 anni e uno di 43 anni. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e ambulanze. La strada è chiusa al traffico.

