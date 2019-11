Prezzo del latte, trovato l'accordo

ROMA (7 novembre 2019) - Nella giornata di ieri è stato trovato l’accordo tra le rappresentanze dei produttori ed Italatte per il prezzo del latte alla stalla a valere per il prossimo anno solare. Non siamo ancora in possesso di un documento ufficiale con i dettagli di quanto pattuito, ma i contenuti principali dovrebbero essere i seguenti.

L’accordo in realtà prevede anche la chiusura del prezzo dell’annata in corso ad una media di 40,5 centesimi il litro. Nel dettaglio, per il 2019 si è stabilito quanto segue: da gennaio ad aprile verrà riconosciuto a pieno il prezzo indicizzato, quindi con il recupero pieno del prezzo del mese di aprile a 41,57 centesimi/litro. Quindi con una integrazione di 1,57 cents/litro sui 40 cents pagati in acconto. Per il mese di maggio verrà riconosciuto un prezzo di 40,5 centesimi, quindi con il recupero di 0,5 centesimi al litro rispetto al pagamento effettuato di 40 cents. Per tutti gli altri mesi, da giugno a dicembre il prezzo concordato è di 40 centesimi.

Per quanto riguarda il 2019, è stato mantenuto invariato l’assetto generale dell’accordo, cioè basato su di una indicizzazione dei prezzi con riferimento a due mercati. Il mercato interno basato sulle quotazioni del grana padano e quello europeo basato sulla media delle quotazioni Ue a 28. Con il primo valore con un peso del 30% mentre il secondo incide per il 70%. Per il grana è stato fissato una fascia di oscillazione del prezzo che varia da 6,60 a 7,05 euro/kg.

Per quanto riguarda la qualità sono state annullate le franchigie relative a grasso e proteine.

E’ entrato poi nell’accordo il tema del benessere animale, che verrà valutato con il sistema CReMBA, con un punteggio minimo di 60. Dal primo agosto dell’anno prossimo chi non rientrerà in questo parametro subirà una penalizzazione sul litro di latte consegnato.

