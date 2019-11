Cremona capitale del Torrone: dal 16 al 24 centinaia di eventi

CREMONA (7 novembre 2019) - La Festa del Torrone 2019 scalda i motori e si presenta in modo ufficiale in Comune. La ventiduesima edizione si terrà da sabato 16 a domenica 24 novembre. Per nove giorni Cremona sarà la capitale del torrone, con un centinaio di stand fra piazza Stradivari, via Gramsci e via Lombardini, oltre che in Cortile Federico II, 250 appuntamenti fra spettacoli, incontri, degustazioni. Il Torrone d’oro quest’anno si sdoppierà e andrà ai ragazzi di Thisability nel segno dell’inclusione sociale e alla scrittrice Rosa Ventrella, autrice de La malalegna, romanzo pubblicato per Mondadori. Sonia Peronaci, cuoca, scrittrice, presentatrice e blogger italiana, fondatrice del sito internet di cucina Giallo Zafferano, sarà nominata Ambasciatrice del Gusto. Questi alcuni dei punti forti della festa, organizzata da SGP Eventi di Stefano Pelliciardi e sostenuta dagli sponsor Sperlari, Rivoltini e Vergani, con l’apporto determinante del Comune e di Camera di Commercio.

