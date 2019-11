Monica ospite domani mattina di Radio Dj

CREMONA (7 novembre 2019) - Monica, la ragazza del progetto Thisability diventata famosa per aver fatto indossare il grembiule di lavoro a Gianluca Vialli, sarà ospite a Radio Dj, frequenza 99.4 e 107FM. In diretta domani mattina, a partire dalle 6,15. Monica e i ragazzi della Compagnia delle Griglie hanno accettato l’invito del dj cremonese Andrea Marchesi: verrà raccontata l’esperienza cremonese di Thisability e lanciata la nuova sfida. E sabato 16 novembre, un team allargato con amici runner porterà una torcia da Milano a Cremona con arrivo in piazza del Duomo durante la Festa del Torrone. Per Thisability sarà l’occasione per una visibilità ben al di fuori dei confini cremonesi: è questa la sfida dei ragazzi della Compagnia delle Griglie. Estendere il concetto di inclusione vera, dalle aree hospitality ai matrimoni, mixando le competenze e l’empatia dei ragazzi disabili in contesti ludici ed aperti alla città. Ovviamente, nel ricordo di Mec.

