Scarti vegetali: raccolta porta a porta anche d'inverno

CREMONA (6 novembre 2019) - La raccolta porta a porta degli scarti vegetali proseguirà anche durante la stagione invernale ma con una diversa frequenza. Sabato 23 novembre terminerà infatti la raccolta settimanale e a dicembre, gennaio e febbraio questo servizio non sarà più settimanale bensì mensile e verrà effettuato secondo il seguente calendario: dal 9 al 14 dicembre, dal 13 al 18 gennaio 2020, dal 3 all’8 febbraio 2020. Il giorno di raccolta in ciascuna zona della città resta invariato.

Le modalità di raccolta restano in ogni caso sempre le stesse: il contenitore deve essere posizionato all'esterno, davanti alla propria abitazione, entro le ore 6.30, in una posizione ben visibile e accessibile dalla strada. Contestualmente verranno rimossi i cassoni del verde posizionati nei quartieri. Il servizio di raccolta porta a porta settimanale del verde sarà riattivato a partire da lunedì 2 marzo 2020.

Si ricorda che gli scarti vegetali possono essere conferiti anche presso la piattaforma di S. Rocco di via Carpenella (laterale di via S. Rocco) dal lunedì al sabato (8 - 12.30 e 14 – 17), la domenica dalle 9.30 alle 12.30, oppure presso l’isola di prossimità di via dell’Annona dal 2 dicembre 2019 all’8 marzo 2020 (il mercoledì e il sabato dalle 10 alle 13, esclusi i festivi infrasettimanali). Per informazioni ci si può rivolgere al numero verde di Linea Gestioni 800.173803.

