Pendolari sulle barricate ancora prima dell'incontro

CREMONA (6 novembre 2019) - Ieri si è tenuto in Regione il primo dei tavoli di quadrante sul trasporto ferroviario lombardo. Sotto la lente la porzione sud, quella che interessa il Cremonese. E i pendolari sono sulle barricate. Ci sono saliti già prima del confronto. Ecco perché: «Per la seconda volta consecutiva, questi incontri, che hanno l’importante compito di fare il punto sull’andamento del servizio per lo sviluppo del servizio ferroviario, non vengono organizzati singolarmente, vale a dire un incontro per ciascun quadrante in cui è divisa la nostra regione, ma accorpati, due a due. Così il tempo a disposizione di ciascuno non è sufficiente per instaurare un efficace scambio reciproco di informazioni tra le varie parti in causa, Regione Lombardia, Trenord, RFI e Ferrovie Nord». E sono rimasti sull’Aventino anche dopo. Come dimostra la nota unitaria diramata da tutti i comitati dei pendolari, con InOrario e Utp a rappresentare gli interessi dei viaggiatori della tratta che collega Mantova a Milano passando per Cremona: «Come sempre, tutto è stato ricondotto ad una mera esposizione di dati, in una sorta di conferenza stampa monodirezionale».

