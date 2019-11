Bahia in festa per don Ferretti

PIZZIGHETTONE (6 novembre 2019) - Appena prima della partenza è stato accolto nel suo paese natale, dove è stata organizzata una festa nel salone dell’oratorio San Vincenzo, e ha salutato i cittadini spiegando brevemente in cosa consisterà la sua missione. Domenica ad accoglierlo sono stati invece i fedeli della parrocchia di Jesus Cristo Resussitado di Salvador de Bahia (Brasile) in occasione del suo ingresso ufficiale. Don Davide Ferretti, nominato dal vescovo Antonio Napolioni fidei donum, ha infatti raggiunto il sacerdote cremonese don Emilio Bellani di Castelleone e con lui ha celebrato le sue prime messe in Sudamerica: la commemorazione dei defunti nel cimitero parrocchiale e poi quella di insediamento. Il sacerdote pizzighettonese è arrivato all’altare passando in mezzo alla gente e soprattutto fra i bambini del posto, che indossavano le magliette gialle utilizzate per i tornei di calcio.

Agli amici cremonesi ha riservato un saluto attraverso un videomessaggio pubblicato anche sui social network: «Buona domenica, qui sono le 7.30 ed è una domenica importante perché io inizierò la mia attività. Inoltre oggi è il compleanno di don Emilio e quindi dopo la messa ci sarà una festa che, conoscendo i tempi dei brasiliani – ha scherzato –, durerà probabilmente fino a sera. Inizio così questa nuova avventura».

