Parco da 20 anni, turismo verde sul Po e Morbasco

GERRE DE' CAPRIOLI (6 novembre 2019) - Il parco del Po e del Morbasco compie venti anni. Gerre de’ Caprioli, il primo piccolo comune che il 18 novembre 1999, è riuscito a farsi riconoscere un parco locale di interesse sovracomunale, ha deciso di mettere in campo una serie di eventi per festeggiare questo traguardo. Il sindaco Michel Marchi, all’epoca ancora adolescente, da quando è alla guida dell’amministrazione comunale in tutti i modi ha cercato di valorizzare questo suggestivo luogo.

