Contromano in tangenziale, incidente sfiorato

CREMONA (5 novembre 2019) - Un'auto, con a bordo una coppia di anziani, ha percorso contromano la tangenziale - tra il sovrappasso di via Brescia e la rotatoria di via Persico - oggi intorno alle 14,45. Fortunatamente la disattenzione del conducente non ha provocato gravi conseguenze.

