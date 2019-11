CREMONA (4 novembre 2019) - Autostrada Cremona- Mantova sempre più vicina. Nel corso dell'incontro che si è svolto oggi a Roma tra il sindaco Gianluca Galimberti, il vice presidente della Provincia Evelino Azzali, un funzionario della Regione sempre in contatto con la parte politica (l'assessore Terzi non ha raggiunto la capitale per un disguido) e il ministro dei Trasporti Paola De Micheli, è arrivata la conferma ufficiale della Regione all'investimento per la nuova super arteria stradale. Confermati la tempistica e il valore delle opere come emersi nei mesi scorsi. C'è anche un passo in avanti. Governo, Regione ed Enti locali hanno deciso di puntare su una sorta di abbinata gomma-ferro, per realizzare in simultanea i lavori del raddoppio ferroviario della Milano-Mantova, «in modo da rendere più economici, in scala, i lavori, che in molti tratti riguardano le stesse aree», ha detto Galimberti. «Siamo più vicini all'autostrada, ma anche a realizzare un piano complessivo dell'intermodalità che rilanci i territori. Nella seconda parte di novembre ci riuniremo di nuovo per entrare nei dettagli».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO