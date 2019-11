Lavori ai passaggi a livello, due settimane da bollino nero

CASALBUTTANO (5 novembre 2019) - Da domani fino al 20 novembre i passaggi a livello della Graffignana, di via Bergamo e di via Bissolati resteranno chiusi ad oltranza per permettere alle Ferrovie di migliorare la sicurezza lungo la linea Cremona-Crema. Saranno 14 giorni da bollino nero per il traffico ma non solo, tanto che il Comune si sta attivando per aiutare gli anziani o le persone sole che abitano al di là delle sbarre. In più è stato redatto un prospetto che spiega giorno per giorno dove si può passare e dove no: il documento sta per essere distribuito alle famiglie, nei negozi e nei bar. Il giorno critico è martedì 12 novembre dato che l’unico attraversamento aperto sarà quello di via Bergamo.

