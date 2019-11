Orzinuovi, rabbia del web contro l’assessore: «Battuta razzista»

ORZINUOVI (5 novembre 2019) - Una serata al bar con gli amici, un video di Instagram divenuto subito virale e lo scandalo del web: è finito nell’occhio del ciclone, bersagliato da tanti internauti indignati, il giovane assessore alla cultura del Comune di Orzinuovi Leonardo Binda. Il 21enne di origine soncinese, eletto in quota Lega Nord, è finito suo malgrado al centro di uno scandalo per aver pronunciato una battuta infelice, definita da molti razzista, durante un gioco a indovinelli. «Qual è quell’animale grasso che vive in acqua?» si sente chiedere nel video da una voce fuori campo. «Il negher», risponde Binda. La storia di Instagram, cioè un filmato temporaneo e privato, è in qualche modo finito nelle chat di diversi gruppi Facebook e Whatsapp che l’hanno ricondiviso centinaia di volte scatenando la rabbia della rete. L’assessore si è subito scusato, sempre via social: «Non volevo offendere nessuno, avendo io stesso stima e amicizia con persone di colore» ma era già troppo tardi. Per tutelare la sua immagine, sostenendo che la vicenda sia stata strumentalizzata, Binda si è poi rivolto ai carabinieri e alla polizia postale denunciando l’accaduto per risalire ai responsabili e chiedere la rimozione del video.

