Parte Cremona si può LAB: sabato presentazione al ristorante Dordoni

CREMONA (4 novembre 2019) - Lo aveva annunciato il riconfermato sindaco Gianluca Galimberti nel suo discorso in Largo Boccaccino la notte dei risultati del ballottaggio. Ora, dopo un lungo lavoro di preparazione e condivisione, si parte. Il sindaco Galimberti e la coalizione del progetto “Cremona si può” presentano il laboratorio politico e civico che prenderà il via a novembre. "Stare, fare e comunicare sono i tre pilastri su cui si svilupperà questo nuovo modo di fare politica e di stare nella politica con al centro i cittadini e con una visione di futuro. Una scommessa grande di confronto, di partecipazione e di racconto. Vi invitiamo sabato 9 novembre alle ore 11.30 presso il Ristorante Dordoni di via del Sale, 58 a Cremona", si legge nel comunicato stampa.

“Abbiamo un progetto, portiamolo avanti insieme. Il vento di novità, di entusiasmo, di passione della campagna elettorale deve diventare un seme importante che continua a coinvolgere la città per il bene comune”. (Gianluca Galimberti, 9 giugno 2019)

