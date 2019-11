Incidenti, bruciati 120 milioni

CREMONA (4 novembre 2019) - Ammonta a poco meno di tre miliardi di euro il costo sociale degli incidenti stradali in Lombardia. Nella provincia di Cremona la cifra per il 2018 sfiora i 120 milioni di euro. I numeri emergono dal rapporto dell’istituto statistico regionale Polis Lombardia in base ai dati Istat: oneri di 42 mila euro per ogni ferito. I ricercatori spiegano che la stima dei costi sociali intende quantificare il danno economico subito dalla società, e conseguentemente dal cittadino, derivante dagli incidenti stradali. Non si tratta quindi di una spesa, ma della quantificazione economica degli oneri principali che, a diverso titolo, gravano sulla società per un incidente avvenuto ad un singolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO