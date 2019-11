Onore ai caduti, dopo 60 anni riecco le lapidi

PIZZIGHETTONE (3 novembre 2019) - Grazie all’impegno economico di Comune e cittadini oggi le due lapidi che ricordano i 128 pizzighettonesi morti durante la Prima guerra mondiale, affisse nel 1921 e tolte circa sessant’anni fa, sono state ricollocate sotto i portici del municipio. L’inaugurazione è stata inserita nel programma della cerimonia del 4 novembre, in parte ridimensionata a causa del maltempo ma comunque molto partecipata. Al termine della messa in San Bassiano don Andrea Bastoni ha benedetto le lapidi, scoperte dal vicesindaco Marco Boccoli e dalla responsabile del Centro culturale Damiana Tentoni, che ha promosso l’iniziativa Art bonus: chi vuole contribuire alla causa può ancora sottoscrivere donazioni (Iban IT 28 P 02008 57050 000100862781) e sostenere così il patrimonio culturale di Pizzighettone beneficiando di detrazioni fiscali.

