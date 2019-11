Cavatigozzi chiede più sicurezza: 'Tir controllati anche qui'

CREMONA (3 novembre 2019) - Mezzi pesanti non autorizzati che attraversano Cavatigozzi infischiandosene del divieto: il Comitato di quartiere prende carta e penna e scrive al Comune. «Facciamo come a Castelvetro». Fa scuola, dunque, il rilevatore automatico di massa e peso che dovrà scoraggiare i mezzi pesanti ad attraversare il ponte sul Po che, a causa delle sue condizioni dovrebbe essere tutelato dal divieto di transito ai Tir. Un divieto che, però, spesso non viene rispettato, visto che a giugno, ad esempio, sono transitati in media 410 camion al giorno. Il rilevatore funzionerà come gli autovelox, fotografando i camion non in regola. Verso i quali scatteranno salate sanzioni che verranno recapitate direttamente al domicilio. Il dispositivo, dotato di sensore e occhio elettronico, sarà posizionato all’imbocco del ponte lato Castelvetro e a gestirlo sarà la Provincia di Piacenza.

