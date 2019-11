Di nuovo insieme a 50 anni dalla maturità

CREMONA (3 novembre 2019) - Le amicizie che nascono fra i banchi di scuola resistono al passare degli anni, durano una vita. È questo un luogo comune, ma non per gli ex studenti della classe 3ª C del liceo Manin che da cinquant’anni si ritrovano regolarmente. «Non ci siamo mai persi di vista - racconta Mariateresa Gazzina -, ma è da dieci anni che ci si ritrova almeno una volta l’anno. Il tempo è passato, qualcuno di noi non c’è più, ma il piacere di rivederci è rimasto immutato. Ci interessa il presente che stiamo vivendo, il passato scolastico è sullo sfondo, è il terreno su cui è cresciuta la nostra amicizia e la voglia, dopo cinquant’anni dalla maturità, di vederci e sostenerci. Se qualcuno di noi ha bisogno ci attiviamo, l’amicizia serve anche a questo».

