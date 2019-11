Colpo in via Brescia, rubati gioielli e un orologio

CREMONA (1 novembre 2019) - Furto in una abitazione di via Brescia: i ladri, presumibilmente dopo aver atteso che i residenti uscissero, hanno raggiunto il balcone e da lì hanno forzato una porta finestra. Stando al primo inventario, se ne sono andati con gioielli e un orologio per qualche migliaia di euro. Indagini in corso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI E FOTO