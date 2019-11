Tangenziale tra Robecco e Pontevico, ecco il progetto

ROBECCO D'OGLIO (2 novembre 2019) - Svelato il progetto della tangenziale tra Robecco e Pontevico. La maxi opera, dal costo di 17 milioni 415 mila e 681 euro, prevede la costruzione di un nuovo ponte sul fiume Oglio e di un sovrappasso per far transitare la strada provinciale 21 sopra la tangenziale. Per completare il collegamento della lunghezza di 3,7 chilometri sono previsti almeno due anni di lavori. Il cantiere, fermo dal 2009, è appena ripartito. Mentre a sostenere l’investimento sono Autovia Padana, gestore dell’autostrada A21 Brescia-Cremona-Piacenza, e il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Una volta completata, questa nuova via di collegamento dirotterà l’intero traffico pesante fuori dagli abitati di Robecco e Pontevico.

