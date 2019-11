Fasulin, numeri da record: in 3.500 a tavola

PIZZIGHETTONE (1 novembre 2019) - Come tradizione vuole, la giornata festiva del primo novembre ha richiamato tra le mura migliaia di visitatori e buongustai da diverse regioni italiane e anche numerosi camperisti. Dopo il tutto esaurito di ieri sera, con oltre 700 commensali prenotati, oggi all'ora di pranzo il momento più congestionato, con lunghe ma rapide code di attesa alla cassa e diverse centinaia di persone tranquillamente in attesa di poter degustare nelle mura i Fasulin de l'òc cun le cudeghe ma anche gli altri prodotti tipici locali. Le prime stime parlano di circa 3.500 commensali che oggi hanno pranzato dentro le mura. Un vero e proprio record.

"Visitatori e buongustai tutti provenienti da un bacino molto vasto – commenta con soddisfazione Sergio Barili, presidente del Gruppo Volontari Mura Pizzighettone onlus che da ventisette anni organizza la maratona gastronomica come unica raccolta fondi annuale da destinare interamente a progetti di recupero della cortina muraria – registriamo però ogni anno di più la mancanza di una buona fetta di utenti del nostro territorio cremonese. Indubbiamente gli appuntamenti con i Fasulin de l'òc cun le cudeghe nati anni dopo di noi, ad imitazione e sull'onda lunga del successo della nostra festa ci hanno portato via una parte dell'utenza locale. Dalla nostra parte, che ci differenzia, abbiamo una location unica (le mura), materie prime di esclusiva provenienza locale compreso il nostro Fagiolino dall'Occhio (che da questa settimana è in vendita anche a IperCremona e a Pizzighettone alla Casamatta 6 con tanti gadgets) e la maratona gastronomia doc, quella originale, con marchio, nome e ricetta depositati in Camera di Commercio".

In riva all'Adda oggi si sono stimati oltre 5 mila visitatori, provenienti dall'intera Lombardia ma anche dal Piemonte, Toscana, Emilia Romagna e Veneto, non solo per il richiamo della gastronomia ma anche per la visita alle mura e ai musei di piazza D'Armi, per la navigazione sull'Adda e per un viaggio all'interno dei sapori tipici regionali italiani all'immancabile mostra mercato 'BuonGusto'.

Nelle mura, al lavoro accanto ai quasi 270 volontari, anche gli studenti dell'Istituto Einaudi di Cremona, grazie ad una partnership che da qualche anno si è consolidata tra il Gruppo Volontari Mura e la scuola cremonese. Domani e domenica si replica, con tavole dei Fasulin imbandite e cucina in funzione ad orario continuato dalle 11 alle 23. Con tutte le iniziative collaterali confermate.