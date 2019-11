Auto si ribalta tra Caorso e Polignano, ferito un 58enne

CAORSO (1 novembre 2019) - Un uomo di 58 anni è rimasto ferito dopo essersi ribaltato con la propria auto fra Caorso e Polignano, frazione di San Pietro in Cerro. È successo ieri pomeriggio mentre l’automobilista stava percorrendo la provinciale quando, per cause ancora da accertare da parte delle forze dell’ordine, ha perso il controllo della vettura finendo a ruote all’aria in mezzo ad alcuni alberi e cespugli che costeggiano la carreggiata.

