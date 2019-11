Trasloco dei quadri, fedeli mobilitati: 'Lasciateci i nostri santi'

GABBIONETA BINANUOVA (2 novembre 2019) - La decisione di trasferire due quadri del De Becis (scuola Campi) al museo diocesano non è piaciuta alla comunità di Binanuova. Le due tavole, dipinte a olio su legno, che raffigurano san Sebastiano e san Rocco, fanno parte della storia del paese da più di mezzo secolo. Proprio per discutere della concreta ipotesi di un loro trasferimento, la comunità di fedeli di Binanuova ha deciso di incontrarsi, al di fuori della chiesa. Per questo ha chiesto la disponibilità della sala civica e, nei giorni scorsi, si è svolta un’assemblea pubblica. Nel frattempo è stata stilata una lettera che verrà inviata al vescovo monsignor Antonio Napolioni e sottoscritta dagli abitanti. Nella missiva, in modo garbato, si illustrano i sentimenti che la comunità nutre nei confronti di questi due dipinti, che fanno parte della loro storia e della loro identità.

