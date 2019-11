Provincia al voto, il centrodestra diserterà le urne

CREMONA (1 novembre 2019) - Era nell’aria, lasciato chiaramente intendere dalle dichiarazioni dei giorni scorsi. E adesso è anche (quasi) ufficiale: il centrodestra — Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia compatti — è sull’Aventino, orientato a non presentare alcun candidato e, quindi, a non partecipare al voto del prossimo 23 novembre per la nuova elezione del presidente della Provincia, la seconda in tre mesi dopo quella del 25 agosto scorso, che aveva eletto Mirko Signoroni, poi dimissionario in seguito al caso ineleggibilità che ha tenuto banco per settimane e che resta aperto sul profilo giudiziario. La decisione è stata di fatto già presa e deve solamente essere ratificata. Salvo sorprese, sarà questione di ore, il tempo di terminare un’altra serie di confronti fra le dirigenze dei partiti e fra le dirigenze e la base.

