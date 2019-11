Piovono calcinacci sui banchi

CREMONA (1 novembre 2019) - Mezzo metro di intonaco è caduto sui banchi di un’aula nell’ex Dorotee, sede dell’istituto Einaudi. Fortunatamente il distacco è accaduto in un orario in cui le lezioni erano terminate da poco. Aula chiusa e ingresso segnato dal nastro rosso e bianco del cantieri. E ora nella sede delle Dorotee, che ospita una buona parte degli studenti dell’Einaudi, serpeggia una certa preoccupazione che la cosa possa accadere in altre aule. Il distacco dell’intonaco è difficile da prevedere e c’è chi pensa che se è accaduto in un’aula può accadere altrove. Intanto, gli uffici tecnici della Provincia sono già intervenuti e hanno delimitato gli spazi sottoposti a controllo.

