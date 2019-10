Comune-Sport Management: truffa, chiesta l’archiviazione

CREMONA (31 ottobre 2019) - Hanno sempre battagliato sul terreno amministrativo, a colpi di ricorsi e contro ricorsi davanti al Tar e, poi, al Consiglio di Stato. Ma c’è anche un fronte penale nella guerra tra il Comune e Sport Management, la società di Verona che aveva in gestione la piscina comunale e alla quale l’ente ha stracciato il contratto, vincendo, lunedì scorso, il primo round davanti a giudici amministrativo di Brescia. Il fronte penale lo ha aperto il Comune con una querela contro Sport Management, ipotizzando il reato di truffa. Il pm, Milda Milli, responsabile dei reati contro la pubblica amministrazione, ha presentato la richiesta di archiviazione al gip. Il Comune sosteneva di essere stato raggirato da Sport Management per aver mantenuto la piscina in una condizione tale da non essere agibile e, addirittura, nociva per la salute, contrariamente agli obblighi previsti nella concessione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO