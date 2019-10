Picchetti antisfratti nel 2015, otto condannati

CREMONA (31 ottobre 2019) - Il 20 aprile del 2015, il Comitato antisfratti impedì all’ufficiale giudiziario di fare il proprio mestiere, organizzando due picchetti: il primo, alle 10, davanti ad una palazzina in via Massarotti; il secondo, due ore dopo, in piazza De Lera.

Il giudice ha condannato per interruzione di pubblico servizio a 6 mesi di reclusione Gianluca Rossi, capo del centro sociale Dordoni, a 4 mesi di reclusione Andrea Romagnoli, Leopoldo Odelli, Alessandro Mazzini, Michele Grioni e Swami Cighetti. Sono stati inflitti 1 mese di reclusione ciascuno al romeno Tanase Kennedy, e all’albanese Durim Hidri, gli inquilini al centro degli sfratti rispettivamente di via Massarotti e piazza De Lera.

Il pm onorario, Silvia Manfredi, aveva chiesto che tutti gli imputati venissero condannati a 2 mesi di reclusione. Entro sessanta giorni sarà depositata la motivazione della sentenza. L’avvocato Sergio Pezzucchi ricorrerà in appello.

