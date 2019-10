"Qui i bimbi giocano ancora in strada: auto, andate piano"

MALAGNINO (31 ottobre 2019) - Attenzione, rallentare. In questo paese i bambini giocano anche per strada. Sono questi i cartelli che sono stati posizionati in alcune zone residenziali dall’amministrazione e donati dal consigliere comunale Marco Villa. È proprio così, nei piccoli centri, i bambini amano ancora giocare a palla o saltare la corda e girare i bicicletta per le vie del paese, il primo nel Cremonese che li ha adottati. Un modo per ritrovarsi, fare comunità, magari anche solo per trascorrere mezz’ora assieme con il compagno di scuola o il vicino di casa. E proprio per avvisare gli automobilisti della presenza dei bambini nelle zone residenziali è stata collocata questa nuova segnaletica che, oltre a suscitare curiosità, è stata anche apprezzata da molti cittadini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO