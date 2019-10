Furti, rapina, lesioni personali: eseguite tre ordinanze di custodia cautelare in carcere

CREMONA (30 ottobre 2019) - Sono tre le ordinanze di custodia cautelare in carcere eseguite ieri dai Carabinieri del Comando Provinciale. L’attività di controllo dei Carabinieri ha accertato numerose violazioni delle prescrizioni relative alle misure adottate dal Tribunale di Cremona che ha di conseguenza emesso i provvedimenti eseguiti dai militari.

Nel primo caso i Carabinieri della Stazione di Cremona hanno eseguito l’ordine di carcerazione nei confronti di A.M., cremonese pluripregiudicato classe 1971, al quale il giudice aveva applicato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria in quanto si era reso responsabile il 2 ottobre scorso di furto aggravato e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato rintracciato dopo che all’interno di un negozio di telefonia, situato in piazza IV Novembre, aveva asportato un telefono cellulare del valore di 700 euro, danneggiando l’espositore in cui era contenuto. L'uomo è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo hashish del peso complessivo di 25 grammi.

Il secondo arresto è stato eseguito dal Comando Stazione di Pizzighettone nei confronti di B.M.D., cremonese pluripregiudicato classe 1968. L’uomo sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, non ottemperava alle prescrizioni previste. Infatti non era stato trovato, in più occasioni, durante i controlli effettuati dai Carabinieri nel luogo deputato a scontare la misura cautelare. Era stato tratto in arresto lo scorso 30 settembre per ricettazione, resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni personali e danneggiamento aggravato. Fermato e controllato a bordo di un ciclomotore, risultato privo di assicurazione, si era opposto al controllo dei militari: sprovvisto di patente di guida e di ogni altro documento di identificazione, aveva cercato di darsi alla fuga colpendo con pugni al volto e calci i militari. Una volta bloccato aveva danneggiato anche l’autovettura militare con calci sulla portiera e distrutto il divisorio di protezione interna in plexiglass.

La Stazione Carabinieri di Sospiro ha invece rintracciato e condotto presso la Casa Circondariale di Cremona K.N., marocchino 22enne pluripregiudicato. Il giovane stava scontando la pena con la misura alternativa dell’affidamento in prova, a seguito di una rapina commessa nel 2015 a Cremona. Insieme ad altri due soggetti aveva rapinato alcuni giovani nei pressi di una discoteca in viale Po. Nell’occasione era stato individuato e tratto in arresto dai Carabinieri della Stazione di Cremona.

