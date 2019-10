Barbierato a capo della Biblioteca

CREMONA (30 ottobre 2019) - È entrata in Biblioteca Statale nel 1999 come docente comandata, ovvero distaccata dalla scuola ad altra funzione, e dopo trent’anni, da venerdì Raffaella Barbierato vestirà i panni di di una delle più importanti istituzioni culturali della città, succedendo a Francesco Maria Liborio, che andrà in pensione. Non è la prima donna a guidare la biblioteca statale: «Anzi direi che c’è una tradizione di direttrici di tutto rispetto — racconta —. Si inizia con Virginia Carini Dainotti, che innovò e cambiò la storia non solo della biblioteca governativa cremonese e fu in carica dal 1936 al 1942. Si passa poi a Rita Barbisotti , che diresse la biblioteca dal 1972 al 1984 e in ultimo ad Emilia Bricchi Piccioni dal 1996 al 2008».

